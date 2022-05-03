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3 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

03 Mayıs 2022, Salı 10:46
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik köyü istikametindeki mevzilerin, dün akşam saatlerinde Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermeni mevzilerinden belirli aralıklarla ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun gerekli önlemleri aldığı, personel ve ekipman kaybının bulunmadığı belirtilen açıklamada, bölgede durumun stabil olduğu ve operasyonel koşulların Azerbaycan askerlerinin tam kontrolü altında bulunduğu kaydedildi.

Ermenistan ordusu, 1 Mayıs'ta da aynı istikamette ateşkesi ihlal etmişti.

AA

Etiketler: Ermenistan, Azerbaycan
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  • Gültekin

    3.5.2022 14:22:58

    Ermenistan'ın güvendiği dağlara kar yağdığını görmüş olmasına rağmen niçin kaşınıyor?, rahat durmuyor veya birilerinin oyununa gelip de devletini ve halkını tehlikeye düşürmeleri idarecilerin duyarsızlıklarıdır. Türk Devletin iyi niyet ile uzattığı eli samimi olarak sıkmak, güvendiği dağlardan çok daha hayırlıdır, kıymetini ve değerini bilsin.

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