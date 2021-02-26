Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum. Aksi halde Ermenistan daha da ağır duruma düşecektir." dedi. Aliyev ayrıca, "Ermenistan'ın bu hale gelmesinin sebebi işgalci siyaset yürütmesidir." ifadelerini kullandı.

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