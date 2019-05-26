Esed rejimi yine sivilleri vurdu

Suriye'de Esed rejimine ait savaş uçaklarının "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 6 sivil daha hayatını kaybetti.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere dün gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 6 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, dün gece saatlerinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib'in Kefrenbil ve Han Şeyhun ilçesi ve Ermeneya, Fattere, Termela, Der Sünbül, Has, El Habit köyleri ile Hama'nın kuzey kırsalındaki Kefrenbüde, Latamine ve Kefer Zita ilçesine hava saldırıları yaptı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde İdlib'in Kefrenbil ve Han Şeyhun ilçeleri, Ermenaya ve Fattere köyleri ile Hama'nın Latamine ve Kefer Zite ilçelerine gerçekleştirilen hava saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti.