Esed rejiminden Halep kırsalında saldırı: 2 çocuk öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların Halep kırsalındaki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda aynı aileden 2 çocuk öldü, en az 2 sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde yer alan Kefer Teal köyündeki sivil yerleşimleri karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda aynı aileden 2 çocuk vefat etti, en az 2 sivil yaralandı. Sivil Savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. AA

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