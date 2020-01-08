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8 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Eski Nissan CEO'su: Japonya'da baskıya uğradım

08 Ocak 2020, Çarşamba 18:07
Eski Renault Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Lübnan Gazeteciler Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Brezilya ve Fransa vatandaşı da olan iş insanı, geçen ay kaçtığı Japonya'daki yargılamanın ardından ilk kez kamuoyunun önüne çıktı.

Doğup büyüdüğü Lübnan'da 'ulusal kahraman' olarak kabul edilen 65 yaşındaki Ghosn, çok sayıda gazetecinin takip ettiği toplantıda kendisine yöneltilen suçlamaları gerçek dışı olarak niteledi ve hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

Japonya’da gözaltındayken izole edildiğini, ailesini görmesine izin dahi verilmediğini söyleyen Ghosn, gözaltı koşullarının insan haklarına ve insan onuruna karşı olduğunu öne sürdü. Ayrıca ülkedeki adalet sisteminin 'insanlık dışı' olduğunu da iddia etti.

"Asla tutuklanmamalıydım." diyen Ghosn, "Adaletten kaçmadım, adaletsizlikten ve siyasi zulümden kaçtım. Başka seçeneğim yoktu. Zor bir karardı. Aleyhimdeki suçlamalar temelsizdi. Neden 14 ayımı ruhumu incitmeye, eşimle bütün irtibatımı yasaklamaya ve her hareketimi gözlemlemeye harcadılar?" diye konuştu.

Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle, "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" dahil dört başlıktan suçlanmış, 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık'ta, özel uçakla, İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Nissan, CEO, Ghosn, Japonya, baskı
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