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"Tarladan markete fiyat yolculuğu" soruşturmasında 40 zanlı tutuklandı

18 Eylül 2026, Cuma 23:44
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yaş sebze-meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli aranıyor.


"Tarladan markete fiyat yolculuğu" soruşturmasında gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yaş sebze-meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 40 şüpheli tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 40 zanlının tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 1 şüpheli ise aranıyor.

İŞLEM HACİM RAPORLARI DOSYAYA EKLENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "yaş sebze-meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına" yönelik soruşturma yürütülmüştü.

Soruşturmada, Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Antalya büyükşehir belediyelerinin hal müdürlüklerine yazılan müzekkereler neticesinde şüpheliler hakkındaki yaş sebze ve meyve ticaretindeki işlem hacimlerini içeren raporlar dosyaya eklenmişti.

1029 ÇİFTÇİNİN BEYANINA BAŞVURULDU

Vergi Denetim Kurulunca müzekkereye istinaden yapılan çalışma kapsamında 1029 çiftçinin beyanına başvurulmuştu. Yaş sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verdiği tespit edilen tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 22 ayrı ilde iş yeri ve ikamet adresi olmak üzere 109 adreste arama kararı alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisinden 33'ü yakalanmış, devam eden çalışmalarda 7 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

 

AA

Etiketler: Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması, yaş sebze meyve, fahiş fiyat uygulaması, tedarikçi, hal müdürlükleri, dağıtıcı firmalar, Vergi denetim kurulu, Ticaret Bakanlığı
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