Fatura yine küçük yatırımcıya - Neden önceden tedbir alınmadı?

Borsada şüpheli işlemler ve fon tasfiyeleri küçük yatırımcıyı vururken, “Bu noktaya gelmeden neden tedbir alınmadı?” sorusu gündeme geldi.

Ankara - Mehmet Kara

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Sermaye piyasalarında şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun yedi portföy yönetim şirketinin bazı fonları hakkında aldığı tasfiye kararı, denetim tartışmalarını beraberinde getirdi. Muhalefet temsilcileri, risklerin daha önce tesbit edilmemesine ve yatırımcılar zarar görmeden tedbir alınmamasına tepki gösterirken, yaşananların faturasının yine küçük yatırımcıya çıktığını belirtti.

4 fon yöneticisi tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını, malvarlıklarının kaçırılmasına imkân verilmemesi amacıyla ilgili hesaplar ile tüm malvarlığı değerleri hakkında tedbir kararları alındığını bildirdi.

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Yatırımcı zarar görmeden müdahale edilmeliydi

DEVA Partisi Sözcüsü ve Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yedi portföy yönetim şirketinin bazı fonlarının tasfiye edilmesi kararını eleştirdi.

Kısacık şunları söyledi: “SPK, yatırımcıların hak ve yararlarını korumak gerekçesiyle yedi portföy yönetim şirketinin bazı fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi. Peki yatırımcıların korunması için neden bugüne kadar beklendi? Düzenleyici ve denetleyici kurumların görevi, sorun büyüdükten sonra müdahale etmek değil; riski önceden görmek ve yatırımcı zarar görmeden tedbir almaktır.” Tasfiye edilecek fonların önemli bölümünün para piyasası fonlarından oluştuğuna dikkat çeken Kısacık, bu fonlardaki ödemelerin gecikmesinin piyasada yeni bir sıkıntıya yol açabileceğini ifade etti. Kısacık, “Özellikle para piyasası fonlarındaki ödemeler bir an önce tamamlanmazsa, piyasada ayrı bir zincirleme ödeme krizi oluşabilir. Bu sebeplle likit fonlarını bir an önce çözmek gerekiyor” dedi.