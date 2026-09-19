Ülkeyi yöneten şahıs aynı - Fark ne?

Karar yazarı Taha Akyol, AK Parti’nin ilk on yılı ile sonraki dönemleri arasındaki değişime dikkat çekerek, “İlk on yılıyla, sonraki dönemleri ak-kara gibi farklıdır” dedi.

Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde hukuka güvenin düştüğünü, makro dengelerin bozulduğunu, enflasyonun yükseldiğini ve kurumların aşındığını söyleyen Akyol, “Ülkeyi yöneten şahıs ve parti aynıdır: Başbakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisi AK Parti… Fakat politikaları ayrı partilermiş gibi farklıdır” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın ilk dönemde “faiz hayatın gerçeğidir” diyerek Merkez Bankası bağımsızlığını savunduğunu, sonraki dönemde ise “faiz sebeptir” politikasına geçtiğini hatırlatan Akyol, çözümün yapısal reformlardan geçtiğini belirtti. “Hukuk güvenliği”, bağımsız Merkez Bankası ve siyasetten bağımsız kurumlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Akyol, reformların iktidarın yetkilerinin bir bölümünü bağımsız kurumlara devretmesi anlamına geldiğini belirterek, “Bu iktidar bunu yapmaz” dedi. Haber Merkezi

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