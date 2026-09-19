YENİ Parti İstanbul Milletvekili ve Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Karabat, 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarının işleme kapatılması ve 130 yatırım fonunda tasfiye sürecinin başlatılmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e tepki gösterdi.

Şimşek’in Kasım 2025’te bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığının bilindiğini söylediğini hatırlatan Karabat, “Denetim ne zaman başladı? Hangi riskler tesbit edildi? Hangi tedbirler ne zaman alındı?” diye sordu. Karabat, “Bu kadar büyük para dönerken denetim mekanizması neden daha erken ve etkili çalışmadı? Mehmet Şimşek’in ‘Fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını biliyoruz’ açıklamasının üzerinden 10 ay geçti. Bugün ise 130 fon tasfiye ediliyor. Bu 10 ayın hesabını kim verecek? Bu kriz sadece para kaybettirmedi. Sermaye piyasalarının güvenilirliğine de ağır bir darbe vurdu. AKP, otoriter rejiminin inşasında fonları kullandı. İş kontrolden çıkınca da sözde operasyon için düğmeye bastı. Ama artık çok geç, bu işin siyasî bedeli elbette ödenecek” dedi. Haber Merkezi

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