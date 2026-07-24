Darphane 9,8 milyondan fazla altın bastı

Türkiye’de yılın ilk yarısında, çeşitli türlerde toplam 9 milyon 829 bin 183 altın basılırken, 6 milyon 222 bin 610 adetle çeyrek ziynet altın en çok basılan altın çeşidi oldu.

Sadece Darphane tarafından üretilen cumhuriyet altınları, 24 ayar standart külçe altının döküm, hadde, doğrama, tolerans, tav, baskı, kenar tırtıl, kalite kontrol gibi güvenlikli ve hassas işlemlerden geçirilerek sikke ve ziynet olmak üzere iki grupta, 10 farklı çap ve ağırlıkta, 22 ayar olarak üretiliyor. Basılan altınların 8 milyon 454 bin 870’i ziynet cumhuriyet altını olurken, 1 milyon 362 bin 11’i sikke cumhuriyet altını ve 12 bin 302’si Reşad sikke altınından oluştu. Yılın ilk yarısında “farklı çeşitlerde basılan” 9 milyon 829 bin 183 adet altın için 33 ton 412 kilogram 853,3 gram altın kullanıldı. AA

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