Otomobil tercihi hibrit ve elektrikliye dönüyor

Türkiye’de trafiğe kayıtlı otomobiller arasında dizel ve LPG’li araçların payı 2020’den bu yana gerilerken, benzinli, hibrit ve elektrikli otomobillerin oranı yükseldi.

Elektrikli otomobillerin sayısı 6 yılda 2 bin 797’den 445 bin 939’a çıktı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) motorlu kara taşıtları istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı bu yılın haziran sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,7 artarak, 32 milyon 366 bin 546’dan 34 milyon 545 bin 132’ye yükseldi.

Söz konusu taşıtların yüzde 51,7’sini otomobil, yüzde 21,5’ini motosiklet, yüzde 14,4’ünü kamyonet, yüzde 6,8’ini traktör, yüzde 3,1’ini kamyon, yüzde 1,6’sını minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Bu yılın haziran ayında trafiğe kaydı yapılan 194 bin 740 taşıt içinde motosiklet yüzde 49,4 ile ilk sırada, otomobil yüzde 37,8 ile ikinci sırada yer aldı.