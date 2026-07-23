ABD Hürmüz’ü stratejik silah olarak kullanmanın derdinde

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı askeri denetim altına alarak Tahran ve Pekin üzerinde stratejik bir silah olarak kullanmaya çalıştığını söyledi.

Bekin, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’nin, ABD’nin İsrail çıkarlarını önceleyen İran’a yönelik saldırgan politikası karşısında ihtiyatlı bir politika izlemesi son derece önemlidir. NATO Bildirgesi’nden büyük rahatsızlık duyan Rusya ve İran ile dostane iyi komşuluk ilişkilerimizi göz önüne alarak tarafsız politikayı öncelememiz artık kaçınılmazdır.” Bekin, İran’ın kararlı tutumunun Hürmüz Boğazı ve bölgenin geleceğinde rol oynayacağını kaydetti. AA

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