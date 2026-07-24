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Dizelde ithalat kıskacı

24 Temmuz 2026, Cuma 00:08
ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Rusya’nın dizel ihracat yasağının Türkiye’yi zorlayacağı uyarısında bulunurken, büyük bir sebze ihracatçısındaki ödeme krizinin de tarımda domino etkisi oluşturabileceğini söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Türkiye’nin en büyük sebze üretici ve ihracatçısı bir firmanın ödemeleri durdurması ve iflas söylentilerinin tarım sektöründe domino etkisi gibi yıkım yaşatacağını belirtirken, Rusya’nın dizel ihracatını yasaklamasının da Türkiye’yi sıkıntıya uğratacağı uyarısında bulundu. Hacısüleyman, üç yıldır uygulanan sıkı para politikasının da başarılı olamadığını söyledi. 

Tarım sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Yusuf Hacısüleyman, Antalya Toptancı Hali’ndeki gelişmelerin endişe verici olduğunu söyledi. Kısa vadeli ve hızlı çözümlere ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Hacısüleyman, yaşanan sıkıntıların sektörü etkileyeceğini belirterek, işletmeleri destekleyecek düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Rusya’nın kararı Türkiye’yi zorlayabilir

Ekonomim’in haberine göre, İran ile ABD geriliminin kısa vadede çözülecek gibi görünmediğini, bu sürecin yılsonuna kadar da gündemi meşgul edeceğini ifade eden Hacısüleyman, Rusya’nın dizel ihracatını yasaklamasının Türkiye açısından sıkıntıya yol açacağını söyledi. Hacısüleyman, sözlerini şöyle tamamladı: ‘’Rusya-Ukrayna savaşı beş yıldır sürüyor. Savaş öncesi tarım ve turizmde Rusya en büyük pazarımız, Ukrayna ise üçüncü büyük pazarımızdı. Ukrayna’dan her yıl 1,5 milyon turist geliyordu. Bugün hem birinci hem üçüncü pazarımız olan iki ülke, beş yıldır savaşta. Rusya’nın aldığı önemli bir karar var. Dizel yakıt ihracatını durdurdu. Türkiye’nin dizel ithalatının yaklaşık yüzde 85’i Rusya’dan geliyor. Dolayısıyla dizel araç kullanan vatandaşlarımızın önümüzdeki dönemde herhangi bir sıkıntıyla karşılaşıp karşılaşmayacağını bugün kestiremiyoruz.’’

Haber Merkezi

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