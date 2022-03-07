Felâket üstüne felâket

Dünyanın en büyük gübre firmalarından birinin sahibi, Ukrayna işgalinin, gıda fiyatlarında ve tedariğinde şok dalgalarına sebep olabileceğini öngördü.

Yara International isimli şirket 60 ülkede operasyonlarını yürütüyor ve hammadde ihtiyacının çoğunu Rusya’dan karşılıyor. Artan gaz fiyatları ile maliyetlerin çok daha fazla yükselebileceğini söyleyen şirketin sahibi Svein Tore Holsether, savaşla oluşan durumu, “felaket üzerinde felaket” olarak tanımlıyor.

BBC’ye konuşan Holsether, “Her şey saat başı değişiyor” diyerek durumu anlatıyor. Rusya ve Ukrayna, tarım ve gıdada en büyük üreticiler arasında. Bunun yanında Rusya, ekinlerin gelişiminde kullanılan fosfat ve potas gibi besleyicilerin de en büyük üreticilerinden biri. Svein Tore Holsether, dünya nüfusunun yarısına bu gübreler vesilesiyle gıda ulaştığını söylüyor; “Benim için konu, bir küresel besin krizi olup olmayacağına ilişkin değil. Benim için konu, krizin ne denli büyük olacağı ile ilgili.”

Haber Merkezi