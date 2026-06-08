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8 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

08 Haziran 2026, Pazartesi 09:21
Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Depremin ardından 4,6 ila 6,5 büyüklüğünde 10 artçı sarsıntı kaydedildi, bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.

Filipinler Devlet Başkanı'ndan tsunami uyarısı

Depremin ardından Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Direktörü Teresito Bacolcol, Associated Press'e (AP) verdiği demeçte, ülkenin Sultan Kudarat ve Sarangani illerinde karada bulunan tsunami gözlem istasyonları tarafından 1 metrelik dalgaların izlendiğini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, tsunamiye karşı savunmasız bölgelerdeki vatandaşlara derhal yüksek bölgelere gitmeleri için çağrıda bulundu.

Hükümetin harekete geçtiğini belirten Marcos Jr, afet müdahale kurumlarının hazırda beklediğini bildirdi.

Malezya Meteoroloji Dairesi de Borneo Adası'ndaki Sabah eyaleti için tsunami uyarısı yaptı. Yetkililer, depremden yaklaşık 5 saat sonra tsunami tehlikesinin büyük ölçüde geçtiğini açıkladı.

Sivil Savunma Ofisi, ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Depremde çok sayıda yapının hasar gördüğü bildirildi, yerel basındaki haberlere göre sarsıntı sebebiyle ülkedeki bazı uçuşlar iptal edildi.

Depremin meydana geldiği Mindanao bölgesindeki Davao kentinde tüm dersler iptal edildi.

Japonya ve Endonezya da tsunami uyarısı yayımladı

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı da Filipinler'deki depremin ardından Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yayımladı.

Uyarının, İbaraki eyaletinden Okinawa eyaletine kadar uzanan bölgeleri kapsadığı bildirildi.

Antara ajansının haberine göre, Endonezyalı yetkililer, depremin ülkenin kıyı bölgelerinde tsunamiye yol açma ihtimalinin bulunduğunu belirterek erken tsunami uyarısı yayımladı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.

AA

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