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16 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Filistin'de 2 bin 240 yeni koronavirüs vakası daha

16 Aralık 2020, Çarşamba 19:05
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 26 kişinin daha virüs nedeniyle vefat ettiğini ve 2 bin 240 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Yeni vakaların 1305'inin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te, 935'inin ise Gazze Şeridi'nde tespit edildiğini aktaran Keyle, 137 hastanın yoğun bakım ünitesinde olduğunu, 39 hastanın da solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüğünü ifade etti.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Filistin topraklarında (Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle toplam can kaybı 1156'ya, vaka sayısı 131 bin 37'ye ulaşırken, iyileşenlerin sayısı ise 104 bin 813 oldu.

AA

Etiketler: Filistin, koronavirüs
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