Filistin'de Kovid-19 vakaları artıyor

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'da uygulanan karantinaya rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vakaları yüksek seyrediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 29 kişinin vefat ettiği, 2 bin 193 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi. Vakalardan 1837'sinin işgal altındaki Batı Şeria'da, 79'unun Doğu Kudüs'te, 277'sinin de abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarıldı. Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 590'a, toplam vaka sayısının da 243 bin 479'a yükseldiği kaydedildi. Hastalardan 188'inin durumunun ağır olduğu, 217 bin 315 kişin ise iyileştiği ifade edildi. AA

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