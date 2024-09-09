Londra’da Filistin ile dayanışma için 18. kez ulusal yürüyüş düzenleyen göstericiler, İngiltere’nin İsrail’e tam silah ambargosu uygulaması çağrısında bulundu.
Cenevre’de, İsrail’in saldırıları altındaki Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Avusturya’nın başkenti Viyana’da, İsrail’in Gazze’ye yönelik yaklaşık 11 aydır süren aralıksız saldırıları protesto edildi.
Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek için gösteri yapıldı. Cinayeti ve savaşı durdurun”, “Filistin’e özgürlük”, “Filistin’den elinizi çekin”, “Siyonizm suçtur” ve “Soykırımı durdurun” sloganları attı.
AA