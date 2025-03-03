Filistin Devleti kalıcı barışın tek garantisi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi yaptığı açıklamada, 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasının Ortadoğu’da kalıcı bir barışın “tek garantisi” olduğunu söyledi.

Şarku’l Avsat’ın haberine göre,Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Büyükelçi Muhammed el-Şenavi’nin yaptığı açıklamada, Sisi ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer yaptıkları telefon görüşmesinde, Filistinlileri yerlerinden etmeden Gazze Şeridi’nin yeniden inşasına hızlı bir şekilde başlanması gerektiğini ve bunun bölgesel istikrarı yeniden tesis edeceğini vurguladılar. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 217

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.