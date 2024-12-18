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Filistin'i ve Suriye'yi işgal eden İsrail, Lübnan'da da ateşkes ihlallerine devam ediyor!

18 Aralık 2024, Çarşamba 14:48
İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 21. gününde 12 kez ihlal etti.

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İsrail ordusunun, ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım'dan bu yana işlediği ihlallerin sayısı 248'e yükselirken bu saldırılarda 31 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu bombardımanlar ve insansız hava aracı (İHA) uçurma, evlerin havaya uçurulması ve yolların tahrip edilmesi gibi ateşkese yönelik ihlallerini Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye ile doğusundaki Bekaa kentlerinde gerçekleştirdi.

Sur kentine bağlı Mecdel Zun beldesinde, İsrail ordusuna ait İHA, bir aracı hedef aldı, saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde çok sayıda yolu tahrip etti, evleri yıktı.

İsrail İHA'ları Sur kenti ile el-Kalile, Deyr Kanun el-Ayn ve el-Huş beldeleri üzerinde alçak irtifada uçtu.

Mercayun'a bağlı Kefr Kila'da İsrail ordusu evleri havaya uçurmaya devam etti.

Hasbaya'da Kefr Şuba, Halta ve Şeba beldeleri İsrail ordusunun topçu saldırılarının hedefi oldu.

Raşaya ve Batı Beka bölgelerinde de İsrail savaş uçakları orta irtifada uçtu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222’si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişi öldü, 16 bin 661 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların, İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırı bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

AA

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  • Demokrat

    18.12.2024 18:15:05

    Verilen ödül için konuşma yapan kişi söyle diyor: İsrail'e karşı terörist faaliyet yapan tüm terör örgütlerine kuvvetli bir cevap veriyoruz. Sahi İsrail'e karşı kim mücadele veriyor,ne için veriyor ve bunlar toptancı anlayış ile terörist olarak etiketlenmiş mi. Ya da bu mücadeleyi verenlerin karşısında olan ,dünyadaki teröristlere silah,eğitim veren mi terörist olarak etiketlenmişmelidir.

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