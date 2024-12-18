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İlhaka tepki

18 Aralık 2024, Çarşamba 03:00
İSRAİL'İN, SURİYE'DEKİ REJİM DEĞİŞİKLİĞİNİ FIRSAT BİLEREK GOLAN TEPELERİNİ İŞGAL ETMESİNE BİR TEPKİ DE ALMANYA'DAN GELDİ.

İsrail’den saldırganlığa devam - BM’den Golan Tepeleri uyarısı

İSRAİL İŞGALİNİ TANIMIYORUZ

BM, AB ve birçok ülke gibi Almanya da, İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasına tepki gösterdi. Wagner, İsrail hükümetinin aldığı karar için de durumun net olduğunu vurgulayarak, "Sivil nüfusun yerleştirilmesi, işgal hukukuna aykırıdır. Bu, Cenevre Sözleşmesi'nden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla İsrail'i bu niyetinden uzak durmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE NET

İsrail'in 1967'de Golan Tepeleri'ni işgal ve 1981'de ilhak ettiğini belirten Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, "Almanya, bu ilhakı tanımıyor. Dolayısıyla İsrail'in kontrol ettiği bu bölgenin Suriye'ye ait ve İsrail'in böylelikle uluslararası hukuka göre Golan'da işgalci bir güç olduğu, uluslararası hukuk açısından tamamen nettir" dedi.

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Almanya ilhakı tanımıyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, İsrail hükümetinin işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşimleri genişletme planını onaylamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail’in 1967’de Golan Tepeleri’ni işgal ve 1981’de ilhak ettiğini belirten Wagner, “Almanya, bu ilhakı tanımıyor. Dolayısıyla İsrail’in kontrol ettiği bu bölgenin Suriye’ye ait ve İsrail’in böylelikle uluslararası hukuka göre Golan’da işgalci bir güç olduğu, uluslararası hukuk açısından tamamen nettir” dedi.

Wagner, İsrail hükümetinin aldığı karar için de durumun net olduğunu vurgulayarak, “Sivil nüfusun yerleştirilmesi, işgal hukukuna aykırıdır. Bu, Cenevre Sözleşmesi’nden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla İsrail’i bu niyetinden uzak durmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

Netanyahu: Golan’ın güçlenmesi İsrail’in güçlenmesidir

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişleten Tel Aviv yönetiminin, bölgede demografik büyümeyi teşvik planını onayladığı bildirildi. Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, savaş ve Suriye’ye bakan yeni cepheyi göz önünde tutarak Golan’daki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma arzusuyla hareket ettiği aktarıldı. İşgal altındaki Golan Tepeleri’nde ve aynı bölgedeki Katsrin yasa dışı yerleşimindeki demografik büyümeyi teşvik planına 40 milyon şekel (yaklaşık 11,2 milyon dolar) ayrılacağı belirtilen açıklamada, Netanyahu’nun, “Golan’ın güçlenmesi İsrail’in güçlenmesidir. Bu, şu dönemde özellikle önemlidir” ifadelerine yer verildi.

 

AA

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