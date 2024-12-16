İsrail’den saldırganlığa devam - BM’den Golan Tepeleri uyarısı

İsrail’in Beşar Esad rejiminin devrildiği Suriye’ye yönelik saldırıları sürüyor. İsrail ordu radyosunun haberine göre, savaş uçakları Suriye ordusuna ait 20 bilgi teknolojileri tesisini imha etti.

Hedeflerin “düşman unsurların” eline geçebileceği korkusuyla hedef alındığı belirtildi. Söz konusu saldırıların başkent Şam, Suveyda, Lazkiye ve Tartus kentleri ile Hama’nın güneybatısındaki Misyaf ilçesi dâhil olmak üzere Suriye’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildiği kaydedildi. *** BM’den Golan Tepeleri uyarısı Öte yandan İsrail, başkent Şam’ın stratejik bölgesi olan Kasyun Dağı çevresinde devrik lider Esad’ın kardeşi Mahir Esad’ın daha önce komuta ettiği 4. tümenin karargâhına hava saldırısı düzenledi. Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), İsrail’in Golan Tepeleri’nde artan askerî faaliyetlerine karşı uyardı. Açıklamada, “UNDOF, tüm tarafları anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermeye, ayırma bölgesindeki tüm askerî faaliyetleri durdurmaya ve Golan’da istikrarı korumak için 1974 anlaşmasının şartlarını yerine getirmeye çağırıyor” denildi.

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