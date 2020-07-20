Filistinli tutuklulara uluslararası koruma talebi

Filistinli grupların büyük kısmını bünyesinde barındıran Ulusal ve İslâmî Güçler Esirler Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze’deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kızılhaç Komitesi, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler ofislerine birer yazı gönderildi.

Hapishaneler İdaresi’nin, Filistinlilerin uzman doktorlar tarafından muayene edilmesine ve koğuşlarının dezenfekte edilmesine izin vermediği kaydedildi. Yazıda, uluslar arası toplumdan “Filistinli tutuklulara uluslar arası koruma sağlanması, hasta ve yaşlı tutukluların şartsız salıverilmesi için İsrail’e baskı uygulanması” istendi. İsrail’de, Kovid-19 kaynaklı 400 can kaybı, 49 bin 204 vak’a bulunuyor. İsrail hapishanelerinde 365’i idari tutuklu, 160’ı çocuk, 41’i kadın olmak üzere 4 bin 700 Filistinli tutuklu bulunuyor. AA

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