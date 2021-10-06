Filistinliler “şartlı destek” anlaşmasını protesto etti

İSLÂMÎ CİHAD HAREKETİ YÖNETİCİLERİ, ANLAŞMANIN FİLİSTİNLİ MÜLTECİLERE YARDIM VE HİZMET AMACIYLA KURULAN UNRWA’Yİ MİSYONUNDAN SAPTIRDIĞINI SÖYLEDİ.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan Fi-listinliler, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) yeniden destek için imzaladığı ve Ajanstan hizmet alanlara “bazı yükümlülükler” getiren anlaşmanın iptal edilmesini istedi. Gazze’deki farklı grupları barındıran Ulusal ve İslâmî Güçler Komitesinin çağrısıyla BM binası önünde düzenlenen eylemde, taraflar arasında yapılan “şartlı destek” anlaşması protesto edildi. Gösteriye katılan İslâmî Cihad Hareketi yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel, anlaşmanın Filistinli mültecilere yardım ve hizmet amacıyla kurulan UNRWA’yı mis- yonundan saptırdığını söyledi. Anlaşmanın “UNRWA’yı ABD Dışişleri Bakanlığında bir güvenlik görevlisi haline getirdiğini ve Filistin halkıyla ilgilenme yöntemine müdahaleye imkân tanıdığını” ifade eden Mudellel, “Bu da mülteci davası için büyük bir tehlike oluşturuyor. Aynı şekilde vatanlarına geri dönüş hakkının da ellerinden alınmasına sebep oluyor.” diye konuştu. AA

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