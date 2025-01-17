FKÖ: Bölünmüş Filistin istemiyoruz

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Filistin topraklarının bölünmesini ve Gazze’nin ayrılmasını kesin bir dille reddettiğini açıkladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Ramallah’a ziyarette bulunan Avustralya Adalet Bakanı Yardımcısı Mark Dreyfus ile görüştü. Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dreyfus’a “kritik zamandaki ziyareti” dolayısıyla teşekkür etti.

Batı Şeria ve Gazze ayrılamaz

Dreyfus’a “Filistin yönetiminin savaştan sonra Gazze’ye ilişkin düşüncesi hakkında bilgi verdiği” belirten Şeyh, “Filistin topraklarının Batı Şeria ve Gazze şeklinde ayrılmasını kesinlikle reddediyoruz” ifadelerini kullandı. Şeyh, Batı Şeria’da İsrail’in devam eden ihlalleri, Filistin topraklarının işgalinin genişletilmesi ve Filistin yönetiminin fonlarına el konulması konularında da Dreyfus’u bilgilendirdiğini aktardı. Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak’ta İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

AB: KALICI BARIŞ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Avrupa Birliği’nin (AB) üst düzey yetkilileri ile Brüksel’de görüşmeler yaparak Gazze’deki ateşkese dair değerlendirmelerde bulundu ve iyileşme, yeniden imar ile kalkınma desteği için sözler aldı. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze’de dün sağlanan ateşkes anlaşmasına atıfta bulunarak, “Filistin halkı için böylesine önemli ve belirleyici bir anda Filistin Başbakanı Mustafa ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum.” ifadesini kullandı. İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ile ilgili Costa, “AB, iki devletli çözüme dayalı kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa bağlı kalmaya devam ediyor. İnsanî yardım sağlamaya ve UNRWA ile Filistin yönetimini desteklemeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.