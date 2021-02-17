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17 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Fransa'da koronavirüs nedeniyle 352 ölüm daha

17 Şubat 2021, Çarşamba 09:13
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 590 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 352 kişinin ölmesiyle can kaybı sayısı 82 bin 812'ye çıktı.

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 590 artışla 3 milyon 489 bin 129'a yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 348'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 239 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı 1710 artışla 244 bin 238'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 2 milyon 347 bin 88'e yükseldi, bunlardan 815 bin 547'sine ikinci doz aşı yapıldı.

AA

Etiketler: Fransa, koronavirüs
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