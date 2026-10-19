Filistin’deki İsrail işgali sona ermeli

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, işgal altındaki Batı Şeria’nın Taybe beldesinde maskeli İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere, Avrupalı diplomatlara ve Katolik temsilcilere yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prevot, saldırıda bir Fransız belediye başkanının darbedildiğini, Belçika’ya ait bir aracın zarar gördüğünü belirtti. Filistinlilerin her gün benzer şiddet olaylarıyla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Prevot, gazetecilerin ve diplomatların da hedef alındığına dikkat çekti. İsrail makamlarının Filistinlileri korumak, diplomatların ve gazetecilerin güvenliğini sağlamak ve saldırganları adalete teslim etmekle yükümlü olduğunu belirten Prevot, “Şiddete başvuran yerleşimcilerin cezasızlığına son verilmelidir” dedi. Belçika’nın saldırılardan sorumlu olanlara yönelik Avrupa Birliği yaptırımları için girişimlerini sürdüreceğini kaydeden Prevot, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini de kınadı. Prevot, “Bu şiddet, İsrail’in yasa dışı yerleşim politikasından ayrı düşünülemez. Filistin topraklarındaki işgal sona ermelidir” ifadelerini kullandı.

AA

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