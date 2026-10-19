İstanbul Valisi Davut Gül: "Zarar Ödemeleri Başladı!"

Selden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Sarıyer Ayazağa'da basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, sel mağduru vatandaşlara yönelik maddi desteklerin ve tarımsal zarar ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

İstanbul'da meydana gelen şiddetli yağış ve sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül, selden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Sarıyer Ayazağa'da basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Vali Gül, sel mağduru vatandaşlara yönelik maddi desteklerin ve tarımsal zarar ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

İşte İstanbul'daki sel felaketinin ardından yürütülen hasar tespit çalışmaları, ödeme detayları ve son durum...

Selden Etkilenen Ev ve İş Yerlerine Nakit Desteği

Vali Davut Gül, il genelinde yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda kabaca 3 bin ev ve iş yerinin ciddi anlamda zarar gördüğünü açıkladı. Mağduriyetlerin hızla giderileceğini belirten Gül, ödeme takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

10'ar Bin TL'lik Ödemeler Sürüyor: Selden daha küçük çaplı zarar gören 5 bin 200 vatandaşa cuma günü 10'ar bin liralık ödemeleri yapılmıştı.

Selden daha küçük çaplı zarar gören 5 bin 200 vatandaşa cuma günü 10'ar bin liralık ödemeleri yapılmıştı. 2 Bin 500 Kişiye Daha Ödeme: Bugün itibarıyla yaklaşık 2 bin 500 sel mağduruna daha 10'ar bin liralık nakit destek ödemesi yatırılacak.

Bugün itibarıyla yaklaşık 2 bin 500 sel mağduruna daha 10'ar bin liralık nakit destek ödemesi yatırılacak. Kiracılar da Mağdur Edilmeyecek: Dükkanlardaki eşyaları sular altında kalan esnafın büyük kısmının kiracı olduğunu hatırlatan Vali Gül, hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğinin altını çizdi.

60 Milyon Liralık Tarımsal Zarar Bu Hafta Ödeniyor

Sel ve su baskınlarının tarım alanlarında da ciddi hasara yol açtığını belirten Vali Gül, tarımsal zararın yaklaşık 60 milyon lira olduğunu kaydetti. Zarar gören sera ve küçükbaş hayvanların teslimatına başlandığını ifade eden Gül, "Bu hafta içerisinde tamamı hemşerilerimize teslim edilmiş olacak" dedi.

Hasar tespiti yaptırmayan vatandaşların, meydanda bulunan AFAD koordinasyon tırına müracaat edebileceklerini ve ekiplerin yerinde inceleme yapacağını da sözlerine ekledi.

"19 Bin 300 Civarında İhbar Aldık"

İstanbul'da yaşanan afetin boyutuna dikkat çeken Vali Gül, selin ardından 19 bin 300 civarında ihbar geldiğini belirtti. İhbarların çatılardan bodrum kat baskınlarına kadar çeşitlilik gösterdiğini söyleyen Gül, her ihbarın ekiplerce yerinde incelendiğini vurguladı.

Ayazağa'daki yıkım iddialarına da açıklık getiren Vali Gül, rastgele bir yıkım yapılmadığını, sadece dere yatağında bulunan, ıslah ve rehabilitasyon projesini işgal eden binaların teknik çalışmalar doğrultusunda yıkıldığını ifade etti. Ayrıca Pendik'e kadar sürüklenen iki vatandaşa ulaşıldığını, aranan bir kişiyi bulma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.