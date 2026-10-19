153 haftadır Gazze için yürüyorlar

Erzurum’da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 153. haftada da sürdürdü.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi’ne yürüdü. Grup adına açıklama yapan tıp fakültesi öğrencisi Mehmet Nuri Karadeniz, Filistin’de hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Karadeniz, saldırıları kınayarak, “​153 haftadır adımlarımızı mazlumların sesi yapmak, duruşumuzu bir şahitliğe dönüştürmek için yürüyoruz.” dedi. AA

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