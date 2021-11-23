Fransız Bakanın garip tepkisi

Fransa’nın Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, Avrupa Birliği (AB) Komisyonun eşitlikten sorumlu üyesi Helena Dalli’nin, Avrupa Müslüman Gençlik ve Öğrenci Organizasyonları Forumunun (FEMYSO) temsilcileriyle görüşmesine tepki gösterdi.

Schiappa, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, Fransa’nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune ile Dalli’ye bu görüşmenin sebeplerini sorma kararı aldıklarını söyledi. FEMYSO’nun sosyal medyada Fransa ve Fransız kültürü hakkında “agresif” ve “suçlayıcı” söylemlerde bulunduğunu öne süren Schiappa, FEMYSO’yu “İslâmcı” olmakla suçladı. Schiappa, ülkesinin “Cumhuriyetin” düşmanlarıyla ve “İslâmcılarla” mücadele ettiğini ve onlara maddî yardımda bulunmadıklarını ifade ederek, Avrupa’yı aynısını yapmaya çağırdı. AA

Okunma Sayısı: 58

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.