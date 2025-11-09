'Slogan atmıyoruz gerçekten açız'

Emekliler, içinde bulundukları durumu Esenyurt Meydanı’nda düzenledikleri basın açıklaması ile duyurdu.

“Yıllarca bu ülkeye hizmet ettik; fabrikalarda, tarlalarda, atölyelerde, okullarda ve hastanelerde çalıştık. Bugün burada acı bir gerçeği dile getirmek için toplandık: Biz açız!.. Biz ‘açız’ derken bir slogan atmıyoruz, bir gerçeği haykırıyoruz” sözleriyle iktidara seslendi.

Seçim isteyen emekliler, “Ne yazık ki bugün, emekli maaşları geçinmeye değil, hayatta kalmaya bile yetmiyor. Markette elimiz rafta kalıyor, kiralar maaşımızı aşıyor, ilaçlarımızı almakta zorlanıyoruz. Sofralarımızdan et, süt ve meyve eksildi. Birçok emekli torununa harçlık veremiyor. Bu tablo, bu ülkenin emeklisine yakışmıyor” ifadelerini kullandı.