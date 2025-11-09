“Maaşımız yetmiyor”

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde emekliler maaşlarının yetmediğini Ocak ayında yapılacak zamla birlikte maasların en az 30 bin lira olması gerektiğini ifade ettiler.

Bir emekli vatandaş, “Emekli maaşı 50 bin liradan aşağı olmaz. Eskiden çalışan memur ile çalışmayan memurun maaşı aynıydı. Emekli olsan da aynı maaşı alırdın çalışmasan da yansırdı çalışsan da yansırdı aynı para ama şimdi asgari ücretin altında kalan bir emekli memur kısmı var” dedi. Bir başka emekli vatandaş da “Maaşım yetmiyor efendim. Ne yapalım ki hamallık yapıyoruz ev taşıyoruz. Pazardan her şeyi alamıyoruz şu anda alma şansım yok. Bir şey alma şansımız hiç kalmadı. Yaşayamaz olduk” diye sitemini dile getirdi. Osmaniye - Anka

