Ara tatilde ne yapalım?

Sor Bakalım

Merhaba arkadaşlar. Birinci dönemin ara tatiline girmiş bulunmaktayız. Tatiliniz 10 Kasım Pazartesi başlayıp 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Tatil süresi içinde derslerimizin tekrarını yapabiliriz ama dinlenmeye ve eğlenmeye de zaman ayıralım. Hobilerimiz için de böyle tatiller, kısa da olsa bir fırsattır. Küçük şef olup mutfak işlerine yardım edebilirsiniz. Kurabiye, kek, salata yapmayı, hatta kendi sandviçinizi hazırlamayı deneyebilirsiniz. Hem yetenekleriniz gelişir hem de çok eğlenirsiniz. Annenizden ya da bir büyüğünüzden izin alarak yapmayı unutmayın ama.

Okuyalım

Genelde hepimizin bir yarım kalan kitabı vardır. “Müsait olunca okurum” deyip bir kenara koyduğumuz. İşte o kitabı bitirmenin tam zamanı. Dışarıda oynamak için artık havalar da soğudu biraz. İsterseniz evinizde sessiz bir köşe seçin, bir bardak sıcak süt alın ve kitabınızla bir yolculuğa çıkın. Oh ne güzel. Kitaplar, zihnimizi hem dinlendirir hem de yeni bilgiler edinmemizi sağlar.

Keşfedelim

Pencerenizden dışarıyı gözlemlemek de çok keyiflidir. Kuşları izleyin, ağaçların yapraklarına, gökyüzündeki bulutlara bakın. Belki de kuş, kedi gibi bir hayvanı görüp onu izlerken, onun hakkında yeni bilgiler öğrenirsiniz. Hepimiz meraklı bir keşşafızdır hayatta. Bu kısa tatil, yeni keşiflerin tam zamanı olabilir.

Tatil bir fırsattır

Unutmayalım, tatil demek hiç bir şey yapmadan boş durmak demek değildir. Tatiller; kendimizi yenilemek, düşünmek, şükretmek, gezmek, keşfetmek, tefekkür etmek, telafi etmek ve daha iyisini yapmaya hazırlanmak gibi bir sürü fırsatlarla doludur. Mutlu ve huzurlu bir tatil diliyorum.