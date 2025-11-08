Beşiktaş, Antalya'dan 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

2. dakikada Beşiktaş golü buldu. ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Abraham'ın şutunda, meşin yuvarlak Antalyasporlu Dzhikiya çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 1-0 7. dakikada Cengiz Ünder'in sol kanattan ortasına hareketlenen Toure'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 12. dakikada Abdulkadir Ömür'ün hatalı pası sonucu topla buluşarak hızlı çıkan Cengiz Ünder, topu ceza sahasına yönlenen Cerny'e bıraktı. Penaltı noktasına yakın bir yerde topla buluşan Cerny'nin sert vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı. 27. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Cengiz Ünder'in sol kanattan köşe vuruşundan yaptığı ortaya hareketlenen Djalo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-0 Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarı 51. dakikada Antalyaspor farkı 1'e düşürdü. Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın geri pasında araya girerek topa sahip olan Boli'nin rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-1 81. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Cerny'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Jota Silva'nın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1 90. dakikada Doğukan Sinik'in ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Paal, topu uygun pozisyondaki Boli'ye bıraktı. Boli'nin yerden sert şutunda defans oyuncularına çarpan top kornere çıktı. Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı. AA

