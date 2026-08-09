Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurdu.

Başbakan Netanyahu, haftalık kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkese ilişkin duyurduğu yeni yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin 15 maddelik yeni yol haritasını kabul etmediklerini açıklayan Netanyahu, İsrail ordusunun Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ifade etti.

Netanyahu, "Silahsızlanma derken ağır ve hafif silahları, kısacası tüm silahları kastediyorum. Biz, düzmece veya hayali bir silahsızlanmadan değil, gerçek bir silahsızlanmadan bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

Hamas'ın silahsızlandırılmasına ilişkin ABD yönetimiyle görüştüklerini söyleyen Netanyahu, "Onların bazı fikirleri var ve bu fikirlerin bir kısmı bizim için kabul edilebilir bir kısmı ise kabul edilemez nitelikte." diye konuştu.

Netanyahu: "Yakın dostlarımıza karşı bile nasıl dik duracağımızı biliyoruz"

Büyük bir hayranlık duyduğu ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerinin Beyaz Saray'daki dostu olduğunu söyleyen Netanyahu, "Bize akıl verenlerin aksine biz, İsrail'in güvenliği için yapılması gerekeni yapıyoruz. Gerektiğinde en yakın dostlarımıza karşı bile nasıl dik duracağımızı biliyor ve bunu başarabiliyoruz." dedi.

İran'a ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, Başbakanlık koltuğunda oturduğu sürece "İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını" savundu.

Netanyahu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sürdürdükleri işgal ve saldırılara dair ise İsrail ordusunun bölgeye saldırılar düzenlediğini ve Nebatiye vilayetine bağlı Ali Tahir Tepesi'nde Hizbullah mensuplarını hedef aldıklarını öne sürdü.

Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyurulmuştu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas, Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti. Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Esir takası ve insani yardım girişinin artırılmasını öngören ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.