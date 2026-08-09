Emanet yine ücretli öğretmenlerde

Millî Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl 10-15 bin öğretmen ataması yapması beklenirken, bu sayının mevcut öğretmen açığını karşılamaktan uzak olduğu belirtiliyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 100 bin ücretli öğretmenin görev yaptığı eğitim sisteminde, açığın yine ücretli öğretmenlerle kapatılması bekleniyor. Türk Eğitim-Sen verilerine göre 62 ilde 71 bin 757 ücretli öğretmen görev yaparken, 55 ilde 80 bin 449 öğretmen ihtiyacı bulunuyor. En fazla ücretli öğretmenin görev yaptığı İstanbul’da sayı 21 bin 947’ye ulaşıyor. Ayrıca Akademi’deki 12 aylık eğitim süreci sebebiyle 2025 AGS ile atanan öğretmenlerin 2027’de göreve başlayacak olması açığın daha da uzamasına yol açıyor. Haber Merkezi Haber Merkezi

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