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10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Fahiş kiraların sorumlusu gençlermiş

09 Ağustos 2026, Pazar 00:38
TBMM Genel Kurulu’nda barınma krizine ilişkin görüşmelerde konuşan AKP’li Orhan Yegin, fahiş kira ve konut fiyatlarının sorumlusu olarak gençlerin ailelerinden ayrı yaşama isteğini gösterdi.

Yegin, “Hükümeti suçlamak, ‘Hiçbir şey yapmadı’ demek vicdana ve insafa sığmaz” dedi. Yegin’in açıklamalarına cevap veren YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, “Bir iktidar, 24 yılın sonunda asgarî ücret 28 bin lira, en düşük emekli maaşı 23 bin 500 lirayken ortalama kira 30 bin liraysa ve burada ‘Hükümeti mi suçlayacaksınız?’ diyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Bir maaş bir kiraya denk gelmiyorsa kimi suçlayacağız?” tepkisini gösterdi.

Haber Merkezi

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  • Hüseyin İlhan

    10.08.2026 15:56:22

    Gençler olurda bu haberleri YENİASYA Gazetemiz yazdığı,berayı malumat olarak duyurduğu halde okumayan,okuyorsa da okuduğunu anlamayaan,anlıyorsa da doğru tahlil etmeyenler içinde şerhin şerhi ve tekrar şerhini yazarmısınız.

  • Hüseyin ilhan

    9.08.2026 07:04:25

    Patates,soğan da çiftçi kabzimal market ve manav ile pazarcıyı ,kira artışında da gençleri suçlayanlar siz sütten çıkmış ak kaşık diye tafra yapmayı bırakın. Her kötülüğün ana müsebbibi olmada daima sizlerin payı ya tam ya da en yüksek nisbettedir. Siyonist katillere din kardeşinin katline destek olan Müslüman komşusunun dahi malını çalanların hayır gelmez.

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