Fahiş kiraların sorumlusu gençlermiş

TBMM Genel Kurulu’nda barınma krizine ilişkin görüşmelerde konuşan AKP’li Orhan Yegin, fahiş kira ve konut fiyatlarının sorumlusu olarak gençlerin ailelerinden ayrı yaşama isteğini gösterdi.

Yegin, “Hükümeti suçlamak, ‘Hiçbir şey yapmadı’ demek vicdana ve insafa sığmaz” dedi. Yegin’in açıklamalarına cevap veren YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, “Bir iktidar, 24 yılın sonunda asgarî ücret 28 bin lira, en düşük emekli maaşı 23 bin 500 lirayken ortalama kira 30 bin liraysa ve burada ‘Hükümeti mi suçlayacaksınız?’ diyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Bir maaş bir kiraya denk gelmiyorsa kimi suçlayacağız?” tepkisini gösterdi. Haber Merkezi

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