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Çözüm: Demokrasi ve adalet

09 Ağustos 2026, Pazar 00:34
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Çerçeve Yasa” tartışmalarında terör örgütlerinin toplumsal muhatap haline getirilmesine karşı çıkarak, çözümün demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğünde olduğunu söyledi.

ANKARA - MEHMET KARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM gündemine gelen “Çerçeve Yasa” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak iktidarın politikalarına tepki gösterdi. Uysal, terör örgütünün hiçbir toplumsal kesimin hamisi veya vasisi konumuna getirilemeyeceğini belirterek Türkiye’nin ihtiyacının demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğü olduğunu vurguladı.

Egemenlik milletindir

Uysal, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecek bir süreçle karşı karşıya olduğunu belirtti. Milletvekillerinden ve kamuoyundan gizlenen bir “çerçeve yasa”nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesine sunulmadan İmralı’ya götürüldüğünü ifade eden Uysal, “Bu tablo, millî egemenlik ilkesini zedeleyen, Gazi Meclis’i devre dışı bırakan ve millet iradesini gölgeleyen vahim bir anlayışın göstergesidir.” sözlerini kaydetti.

PKK hamî olamaz

Terör örgütünün herhangi bir toplumsal kesimin temsilcisi, hamisi veya vasisi konumuna getirilemeyeceğini belirten Uysal, özellikle Kürt kökenli vatandaşların PKK’nın vesayetinden kurtarılması gerektiğini söyledi. Uysal, “PKK terör örgütünü, iktidar eliyle herhangi bir etnik grubun ‘hamisi’ veya temsili konumuna yerleştirmek” şeklindeki yaklaşıma karşı olduklarını ifade etti.

Kardeşliğin yolu hukuk ve eşitlik

Türkiye’nin demokratikleşmesinin bir terör örgütüne imtiyaz tanınmasıyla değil, eşit vatandaşlık hukukunun işletilmesiyle mümkün olacağını savunan Uysal, “Milli birlik ve kardeşlik kavramları, silahlı yapıların gölgesinde değil; ortak vatandaşlık bilinci, eşit hak ve sorumluluk anlayışı ve hukukun üstünlüğü zemininde inşa edilir. Devlet ile terör örgütünü aynı düzlemde gösteren ya da dolaylı biçimde muhataplaştıran yaklaşımlar, toplumsal barışa hizmet etmez.”

Çözüm hukukun işletilmesidir

Uysal açıklamasını, “Bu açıklama, Gazi Meclis’in iradesini, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini ve Türk Milleti’nin ortak geleceğini savunma kararlılığımızın ilanıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Çözüm demokrasidir, adalettir, hukukun işletilmesidir. Demokrat Parti olarak bizim ‘çerçeve’miz budur!” diye sonlandırdı.

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