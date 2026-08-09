Yazın en eğlenceli hali

UMEK’in Ankara’da düzenlediği Yaz Okulu Programı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencileri ilim, kardeşlik ve sosyal faaliyetlerde buluşturdu.

UMEK tarafından Ankara’daki Asyayla Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Yaz Okulu Programı, 19-30 Temmuz tarihleri arasında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik hazırlanan programa 50 ortaokul ve 35 lise öğrencisi iştirak etti. Eğitim faaliyetleri, 10 öğretmen ve 4 müdebbirin rehberliğinde yürütüldü.

Ankara’nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Konya, Nevşehir, Trabzon, Bursa, Antalya, Sivas, Yozgat, Tekirdağ, Osmancık, Afyon, Samsun, Şırnak, Diyarbakır, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Çorum, Manisa, Bolu, Kayseri ve Mersin'den gelen öğrencilerin katıldığı program, farklı şehirlerden gelen gençleri aynı eğitim ortamında bir araya getirdi ve faydalı bir faaliyet oldu.

Barla’yı yakından tanıdılar

On iki gün süren program, Barla gezisiyle tamamlandı. Gezi kapsamında Çam Dağı, Cennet Bahçesi, Bediüzzaman Said Nursî’nin evi ve Yeni Asya Sosyal Tesisleri ziyaret edildi. Öğrenciler, Risale-i Nur tarihi açısından önemli mekânları yakından görme ve tanıma fırsatı buldu.

Derslerle coştular, sporla kaynaştılar

Yaz okulu boyunca öğrencilere Tevhid, Nübüvvet, Haşir, İlmihal, Kur’ân ve Âdâb-ı Muâşeret dersleri verildi. Derslerin yanında, öğrencilerin sosyal gelişimlerini destekleyen voleybol ve masa tenisi turnuvaları, havuz, halı saha ve aquapark etkinlikleri de gerçekleştirildi.

YENİ ASYA - İLYAS KARVAR