25 yıllık politikalar sorgulanmalı

TBMM Genel Kurulu’nda çocukların suça sürüklenmesine ilişkin kanun teklifinin ikinci bölümü görüşülürken milletvekilleri düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, yaptığı konuşmada, binlerce çocuğun çetelere, uyuşturucuya, silaha ve suç ekonomisine sürüklenmesi durumunda yalnızca çocukların değil, 25 yıldır ülkeyi yönetenlerin politikalarının da sorgulanması gerektiğini söyledi.

Sunat, Adalet Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında suça sürüklenen çocuk sayısının 186 bin 256, cumhuriyet başsavcılıklarında işlem gören dosya sayısının 435 bin 469, çocukların karıştığı suç sayısının ise 683 bin 823 olduğunu belirtti.

Sunat, çocukları suçtan uzak tutmak için aile politikalarının oluşturulması, okulların güçlendirilmesi, sosyal hizmet kapasitesinin artırılması, yoksullukla mücadele edilmesi ve bağımlılıkla mücadelenin etkin hale getirilmesi gerektiğini söyledi.