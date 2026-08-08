"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Mevcut haliyle kanunlaşması sıkıntılı

08 Ağustos 2026, Cumartesi 01:20
Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, PKK/KCK’nin silah bırakması sonrasında soruşturma, kovuşturma ve cezaların infazının ertelenmesini öngören kanun teklifine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben bir mektup yayınladı.

Teklifin bazı hükümlerinin “şartlı genel af” sonucunu doğuracağını savunan Özgenç, düzenlemenin mevcut haliyle yasama sürecinde düzeltilemeyeceğini belirtti. Kürt meselesinin çözümü, örgütün fiilî varlığının sona erdirilmesi ve örgüt mensuplarının topluma kazandırılması amacıyla akademisyenlerin de katılacağı yeni bir hukukî çalışma başlatılmasını önerdi. Özgenç mektubunu, teklifin mevcut haliyle kanunlaşması durumunda uygulamada “içinden çıkılamaz bir kaos ortamı” oluşacağı uyarısıyla tamamladı. 

Okunma Sayısı: 1282
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hüseyin İlhan

    8.08.2026 11:19:34

    Hz.Muhammed SAV'me hırsızlık yaaptığından dolayı getirilen bir kadının elinin kesilmesine hüküm verdiğinde,sahabelerden bazıları'Ya resulallah bu kız falan falan kabilenin reisinin kızıdır,eli kesilmesin tarzında talepte bulunduklarında efendimiz SAV diyor:Kızım fatıma dahi olsa aynı hükmü verirdim., Zat-ı alilerine sadece söz söyledi diye yarım milyonu aşkın insanımıza dava açan,kendi kusur ve suçunu örtmek için 'CADI AVI OLACAKSA CADI AVI OLACAK,diyerek suçlu-suçsuz ayırt etmeden iftira,entrikalarla masumları aylar,yıllarca hapse atanın TERÖRSÜZ TÜRKİYE masalına aldanacak varsa onlara derim, biz aynı delikten yılana tekrar tekrar kendini ısıttırmaz,buyuran efendimiz SAV'min ümmeti issek i öyle nasıl bu tezgaha gelinir.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Avrupa, kuruyan nehirleri konuşuyor

Savaş zemini öncesinde başladık - İİT'den memnuniyet - “Meclis'te onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek”

Enflasyonla mücadelede başarı yok

ABD'li Senatör Murphy: Trump, bu savaşı kaybetti

LGS - 1. nakil sonuçları açıklandı

Orta Doğu Uzmanı Mustafa Özcan: Gayretlerin olgunlaşması lazım

Pentagon’dan mühimmat siparişi!

İsrail kan istiyor

İran’dan bölge ülkelerine iş birliği teşviki

“Çerçeve Yasa” bugün Meclis’te

Ekinci: Kafeler dolu diye ekonomi iyi demek değil

Dünyanın 6. tarım ekonomisiyiz

Sosyal gerçeklik olan cemaatler hukukun değil sosyolojinin konusu

Asıl konu çocukları suça sürükleyen sebeplerdir

İkinci el araçlar yaşlandı

Yeni krizimiz borç

Faizlerin yeniden faizlendirilmesine tepki: Yapılandırma ana paranın üzerinde olmalı

Diğer İslâm ülkeleri de katılsın

Başakşehir'de İETT otobüsü ve yolcu otobüsü çarpıştı: 4 yaralı

En Çok Okunanlar

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Orta Doğu Uzmanı Mustafa Özcan: Gayretlerin olgunlaşması lazım
Genel

Nurdan Katreler
Genel

SUFYAN THE HOLE-IN-HAND – 1
Genel

Dünyanın 6. tarım ekonomisiyiz
Genel

ABD'li Senatör Murphy: Trump, bu savaşı kaybetti
Genel

LGS - 1. nakil sonuçları açıklandı
Genel

Enflasyonla mücadelede başarı yok
Genel

Ekinci: Kafeler dolu diye ekonomi iyi demek değil
Genel

“Çerçeve Yasa” bugün Meclis’te

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.