Mevcut haliyle kanunlaşması sıkıntılı

Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, PKK/KCK’nin silah bırakması sonrasında soruşturma, kovuşturma ve cezaların infazının ertelenmesini öngören kanun teklifine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben bir mektup yayınladı.

Teklifin bazı hükümlerinin “şartlı genel af” sonucunu doğuracağını savunan Özgenç, düzenlemenin mevcut haliyle yasama sürecinde düzeltilemeyeceğini belirtti. Kürt meselesinin çözümü, örgütün fiilî varlığının sona erdirilmesi ve örgüt mensuplarının topluma kazandırılması amacıyla akademisyenlerin de katılacağı yeni bir hukukî çalışma başlatılmasını önerdi. Özgenç mektubunu, teklifin mevcut haliyle kanunlaşması durumunda uygulamada “içinden çıkılamaz bir kaos ortamı” oluşacağı uyarısıyla tamamladı.

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