Barış iklimi kalıcı olsun

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi ve 2013 yılındaki çözüm sürecinde Akil İnsanlar Heyeti’nde yer alan Doç. Dr. Vahap Coşkun, “çerçeve yasa” teklifine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Türkiye, Kürt meselesinin şiddet boyutunu bu yasa teklifiyle önemli oranda çözecek gibi görünüyor. Ama geri kalan yasal ve anayasal talepleri de çözmesi lazım ki, bu barış iklimi kalıcı bir iklime dönüşebilsin” dedi.

Coşkun, yasanın hazırlanmasıyla bölge halkının sürece olan güveninin arttığını ifade ederek, şöyle konuştu: “Daha önce de birçok süreç oluşmuştu ama onda başarılı bir netice ile çıkılmamıştı. Dolayısıyla geçmişe dönük bir kaygı da söz konusuydu. Şimdi bu yasanın Meclis’e gelmesi, Meclis’ten çıkması ile birlikte sanırım toplumdaki güven duygusu daha da yükselecek. Ama asıl güven yasanın somut çıktılarını gördüğümüzde yükselecektir. Yani bu yasa uygulanmaya başladığında, insanlar hapisten çıktığında, Avrupa’dan döndüğünde dağdan inildiğinde o zaman bu sürece duyulan güven daha da bir üst seviyeye çıkacaktır.”

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