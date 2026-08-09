Üretici bu yıl da gülmedi

Fındıkta açıklanan alım fiyatı üreticinin beklentisinin altında kaldı. TMO, Giresun kalite fındık için 255, levant kalite için 250 lira fiyat açıklarken, üreticinin beklentisi kilogram başına en az 300 liraydı.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Murat Kapıkıran, sadece bu yıl değil bundan önceki yıllarda da hep beklentilerin altında alım fiyatları açıklandığına dikkat çekti. Kapıkıran, “Alım fiyatı belirlenirken, bütçe büyüme payı konulmuyor. Refah payı konulmuyor. Enflasyon kaybı konulmuyor. Sadece bir maliyet hesabıyla bu işi yapmak çok sağlıklı görünmüyor. Böyle sürdüğü için de çitfçinin üretimden kaçışı başlıyor.” dedi. Kapıkıran, taban fiyatları belirlenirken çiftçilerin bir sonraki yıl da bu işi yapıyor olmalarının sağlanması gerektiğini vurguladı. Haber Merkezi

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