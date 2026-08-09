Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Derken şeytan ona vesvese verdi ve “Ey Âdem,” dedi. “Meyvesinden yediğinde ebediyen Cennette kalacağın bir ağacın ve tükenmez bir mülkün yolunu sana göstereyim mi?” Tâhâ Sûresi: 120 HADİS: Aile fertlerine yapmış olduğun her iyilik onlara bir sadakadır. Camiü’s-Sağir, No: 3018

Okunma Sayısı: 945

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.