Can Kardeş’in yeni sayısı çıktı: Tatilde kainatı okuyun

Yaz tatili, çocukların hem dinlenip enerji topladığı hem de yeni deneyimler kazanarak kendilerini geliştirdikleri özel bir dönemdir. Yüzme kursları, tabiat kampları, müze gezileri, kültürel etkinlikler, sanat çalışmaları ve kitap kulüpleri gibi faaliyetler; çocukların yalnızca eğlenmelerine değil, aynı zamanda yeni beceriler kazanmalarına da imkân tanır.

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İSTANBUL / YENİ ASYA - İREM ÖZDEMİR

TATİLDE REHAVETE YER YOK

Derginiz Can Kardeş yeni sayısında; yaz tatilinde düzenli okuma alışkanlığının zihni aktif tuttuğunu, rehavet hissini azalttığını ve dikkat ile odaklanma süresini arttırdığını vurguluyor. Özellikle okuma, çocukların hayal dünyasını zenginleştirirken olaylar arasında bağlantı kurma, düşüncelerini ifade etme ve problem çözme becerilerini de geliştirdiği hatırlatıyor.

TATİLDE OKUMA ALIŞKANLIĞI EDİNİN

Yaz aylarında çocukların günlük rutinleri değişse de kitaplarla bağlarını sürdürmeleri büyük önem taşır. Ailece yapılan okuma saatleri, birlikte kitap üzerine sohbet etmek ve okunan eserleri paylaşmak, çocukların kitaplara karşı olumlu bir tutum geliştirmesine yardımcı olur.

ZAFERLER VE REBİÜLEVVEL AYI

Bu ayın öne çıkan başlıklarından biri zaferler oldu. Aktüel sayfasında tarihimizin önemli başarılarına yer verilerek, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla elde ettiği kazanımlar hatırlatıldı. Çocukların tarih bilinciyle yetişmesi, geçmişi tanıyarak geleceğe daha sağlam adımlarla yürümeleri açısından büyük önem taşımaktadır.

Aynı sayfada Rebiülevvel ayının manevî önemine de dikkat çekildi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (asm) dünyaya teşrifini anmak için idrak edilen Mevlid Gecesi, Rebiülevvel ayının 12. gecesinde kutlanmaktadır. Bu mübarek gece vesilesiyle sevgi, merhamet, kardeşlik ve paylaşma gibi değerlerin çocukların hayatındaki yeri yeniden hatırlatıldı.

CAN KARDEŞ KİTAPLIĞINDAN TAVSİYE ESERLER

Can Kardeş Yayınları’nın çocuklara yönelik hazırladığı eserler, bilgi ile değerleri bir araya getiren nitelikli yayınlar arasında yer almaktadır. Yaz tatilinde çocukların kitaplarla daha fazla vakit geçirebilmeleri için aşağıdaki eserler öne çıkarıldı:

- Mahsun ve Vız Vız Arı Serisi (10 Kitap) – Demirhan Kadıoğlu

- Arif’in Dünyası (10 Set) – İsmail Tezer

- İslâm’ın ve İmanın Şartı Seti

- Bilge Dede Serisi (5 Set) – Süleyman Kösmene

- Senin Hikâyen Serisi (5 Set) – Mehtap Yıldırım Yükselten

- Harika Değerler Seti (10 Set) – Hayrunnisa Şen

- Çizgilerle Bediüzzaman Said Nursî ve Sevgili Peygamberimiz çizgi roman setleri – Hayreddin Ekmen

Bu eserlerin, çocukların hem okuma alışkanlığı kazanmalarına hem de millî ve manevî değerlerle buluşmalarına katkı sağlayacak nitelikte olduğu ifade ediliyor.

CAN KARDEŞ OKUYUN, OKUTUN

Can Kardeş, her sayısında çocukların dünyasına dokunan, onları iyiliğe, bilgiye ve güzel değerlere yönlendiren içerikler sunmaya devam ediyor. Yaz tatilinin verimli, huzurlu ve kitaplarla iç içe geçmesi temennisiyle tüm okuyuculara keyifli okumalar diliyoruz.