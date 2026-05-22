Uluslararası Af Örgütü: Han el-Ahmer'deki Filistinlilerin yerinden edilmesi savaş suçu!

Uluslararası Af Örgütü, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki Han el-Ahmer'de yaşayan Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik planların durdurulması çağrısında bulunarak, bu uygulamaların savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulundu.

Örgütün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, bölge sakinlerinin yerinden edilmesi ve mülklerinin yıkılması için gerekli prosedürlerin başlatılması talimatına ilişkin açıklama yapıldı.

Smotrich’in söz konusu adımının, "Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının kendisi hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında tutuklama emri" talebine ilişkin haberlerle ilgili olduğu edildi.

Örgüt açıklamasında, “koruma altındaki sivillerin yasa dışı şekilde zorla yerinden edilmesinin savaş suçu teşkil ettiği ve insanlığa karşı suç kapsamına girebileceği” vurgulanarak, yerinden etme uygulamasının “uluslararası adalete karşı bir misilleme aracı” olarak kullanılmasının uluslararası hukuka açık bir saygısızlık anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Han el-Ahmer sakinlerinin yıllardır İsrail’in “E1” planı kapsamında yerinden edilme tehdidi ve devlet destekli yerleşimci şiddetiyle karşı karşıya bulunduğu belirtildi.

Söz konusu planın, Kudüs’ün doğusundaki yerleşim birimlerini genişletmeyi ve birbirine bağlamayı hedeflediği, bunun da işgal altındaki Batı Şeria’daki Filistin köy ve kentlerinin daha fazla parçalanmasına yol açtığı ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütü, uluslararası topluma Filistinlilerin korunması için acil adım atma çağrısında bulunurken, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taraf devletlerden de Mahkemeye yönelik her türlü misillemeyi reddetmeleri ve savaş suçları ile insanlığa karşı suçlarla itham edilen kişilerin hesap vermesini sağlamaya yönelik çabalara destek olmaları istendi.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'nın hakkında gizli tutuklama emri talep ettiğini ileri sürerek buna karşılık Doğu Kudüs'teki Filistin köyü Han el-Ahmer’in zorla boşaltılması talimatını vermişti.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Ayzeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı filen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail "E1 Projesi" ile işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria’daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

Fransa'dan İsrail'e Han el-Ahmer'deki Filistinlileri yerinden etme planından vazgeçmesi çağrısı

Fransa, İsrail makamlarına, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki Han el-Ahmer'de yaşayan Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik planı uygulamaya koymaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, Bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail hükümetinin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Doğu Kudüs'teki merkezinin bulunduğu araziye Savunma Bakanlığı yerleşkesi inşa edilmesini onaylaması hakkında Confavreux, "Fransa, Doğu Kudüs'teki UNRWA merkezinin bulunduğu arazide İsrail Savunma Bakanlığına ait yerleşkenin inşa edilmesine İsrail hükümeti tarafından onay verilmesini kınıyor." dedi.

Confavreux, UNRWA'ya ait merkezin İsrail makamları tarafından yıkıldığını hatırlatarak, UNRWA'nın Filistinli mültecilere temel hizmetler sunma konusunda önemli görev üstlendiğine dikkati çekti.

"Fransa, İsrail hükümetine bu kararı gözden geçirmeye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) binalarının korunmasını ve dokunulmazlığını garanti altına almaya çağırıyor." diyen Confavreux, Fransa'nın UNRWA'nın üstlendiği görevi desteklediğini vurguladı.

Confavreux, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki Han el-Ahmer'de yaşayan Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik sözleri hakkında, "Bunlar son derece üzücü ve endişe verici açıklamalar, İsrail makamlarını bu projeyi uygulamaya koymaktan kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

Zorla yerinden edilmelere karşı olduklarını ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyleyen Confavreux, Filistin topraklarının gasbedilmesini kınadıklarını belirtti.

Confavreux, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesine ilişkin görüntülerin ardından bu ülkenin Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'nın Bakanlığa çağrıldığını hatırlatarak, görüşmeye Zarka yerine İsrail'in Paris Maslahatgüzarının geldiğini kaydetti.

"Bu konudaki tepkimizi son derece sert bir şekilde İsrail Büyükelçisi'ne ifade ettik." diyen Confavreux, önceliklerinin vatandaşlarının güvenliği olduğunu söyledi.

NATO'nun Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir rol üstlenip üstlenmeyeceğine ilişkin soruya Confavreux, "Kuzey Atlantik Antlaşması Kuzey Atlantik için geçerlidir, Orta Doğu ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin meseleler bu ittifakın odağı değildir ve bu (Hürmüz Boğazı) için doğru ittifak da değildir." yanıtını verdi.

Confavreux, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkese yönelik ihlallerin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, tarafları sivilleri korumaya çağırdı.