Gazze’de bir savaş suçu daha

İsrail’in Gazze Şeridi’nde “güvenlik kuşağı” kurmaya çalışarak, “savaş suçu” işlediği belirtildi. İsrailli insan hakları örgütü B’Tselem, tarafından hazırlanan raporda, “İsrail, kasım ayı başından itibaren Gazze Şeridi’nde bir güvenlik kuşağı kurmak için çalışmalara başladı” denildi.

İsrail basınından aktarılan bilgilere yer verilen raporda, İsrail’in Gazze’deki “güvenlik kuşağının” 1 kilometre genişliğinde ve 60 kilometre uzunluğunda olduğu ve sınır boyunca uzandığı aktarıldı. “Güvenlik kuşağında” asfalt yol ve gözetleme aracının bulunacağı belirtilerek, “savaştan önce bölgede ikamet eden Filistinliler dahil, hiçbir Filistinlinin bölgeye alınmayacağı” kaydedildi. İsrail’in bu belirlenen alanda camiler, okullar, tarım alanları, evler dahil her türlü yapıyı ortadan kaldırmak için yıkımlar yaptığı ifade edildi. Yedek askerlerin şahitliklerine yer verilen raporda, Gazze’deki yıkımların istihbarat bilgilerine veya bölgedeki araştırmalara dayanılarak değil, “güvenlik kuşağı” açmak amacıyla yapıldığı vurgulandı. Raporda ayrıca, bölgeye dair uydu görüntülerinde Gazze’deki yıkımın boyutu gözler önüne serildi. AA

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