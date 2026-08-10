Kırtasiye denetimleri başladı

Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim başlattığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 14 Eylül’de başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ile tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ülke genelinde denetimlere hız verildiği belirtildi. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanarak toplatılacağının, ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacağının altı çizilen açıklamada, “Güvensiz ürünlere ilişkin bilgiler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden tüketicilerimizin erişimine sunulacaktır. Vatandaşlarımız, ‘https://gubis.ticaret.gov.tr/’ adresinden ilgili sisteme ulaşabilmektedir” ifadeleri kullanıldı. AA

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