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12 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Madenciler gözaltında

11 Ağustos 2026, Salı 20:58
Yıldızlar SSS Holding’e bağlı şirketlere çalışan maden işçilerinin hak mücadelesi devam ediyor. Holding tarafından verilen sözlere rağmen ödenmeyen ücret ve diğer alacakları için bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde toplanan Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçileri gözaltına alındı.

İşçilerle birlikte eyleme katılan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır da gözaltına alındı. “Enerji Bakanlığı garantörlüğünde verilen sözler tutulmadı, mücadeleye gönül veren milyonlar kandırıldı” açıklaması yapan Bağımsız Maden İşçileri (Bağımsız Maden-İş) Sendikası, “Temmuz bitti, Ağustos’tayız. Hâlâ madenci insandan sayılmıyor, ücretleri ödenmiyor. Bu sefer holdingin kuru sözlerine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Haber Merkezi

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