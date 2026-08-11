Esad hakkında idam kararı

Suriye’de Şam Dördüncü Ceza Mahkemesi, devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve Esad’ın kuzeni eski Dera Siyasî Güvenlik Şubesi Başkanı Atıf Necib’in de aralarında bulunduğu sanıkları idama mahkûm etti.

Mahkeme, sanıkları “kasten ve taammüden öldürme” ve “ölümle sonuçlanan işkence” suçlarından hükümlü buldu. Mahkeme Başkanı Fahreddin Aryan, soruşturmalar ve tanık ifadelerinin, Necib’in 2011’de Dera’da protestoların başlamasının ardından bazı tutukluların sorgulanmasına müdahil olduğunu ve sivillere yönelik güvenlik operasyonunu yönettiğini ortaya koyduğunu belirtti. Firarî durumdaki Beşar Esad ve Mahir Esad’ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında idam kararı verildi. AA

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